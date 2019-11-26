Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen tırları kente giriş yaptığı sırada durdurdu. Tırların kasasında yapılan aramalarda varillere doldurulmuş 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi üzerine yapılan baskındaki aramalarda 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 600 paket doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı olan 50 adet el tipi sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan şahsın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.