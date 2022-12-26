Konya'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi'ndeki eğlence mekanında karşılaşan Yücel Ö. (44) ile K.S. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yücel Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.S. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Y.S. gözaltına alındı.

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