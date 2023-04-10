Konya'da öğrenciler "Kitaplar Canlanıyor" isimli eTwinning projesiyle eğlenerek öğreniyor

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KONYA (AA) - Konya'da Selçuklu Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nda "Kitaplar Canlanıyor" isimli eTwinning projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

Okulun sınıf öğretmenlerinden Perihan Vurgun ve öğrencilerinin Romanya ile ortak yürüttüğü projede, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma, kitap okumaya teşvik etme ve okuduklarını kendi iç dünyalarıyla drama yöntemini kullanarak yorumlamalarını sağlama gibi değerlerin kazanılması hedefleniyor.



Ailelerinin de projenin içine dahil edilerek öğrencilere iyi rol modeller gösterme amacı taşıyan projede, öğrenciler tarafından ilk olarak Leo Lionni'nin "Yüzyüz" adlı eseri canlandırıldı.

Gösteriye birçok öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

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