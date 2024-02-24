Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz." dedi.

        Karamollaoğlu, partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Burada konuşan Karamollaoğlu, bu tür toplantılara kadınların katılımının önemli olduğunu ifade ederek, "Hanım kardeşlerimizin gelişine hep önem veriyorum. Toplantılarımızda hanım kardeşlerimiz, yüzde 25 civarında bir yer işgal ediyor. İnşallah bundan sonra salonların en az yarısını doldururlar." diye konuştu.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine de değinen Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği, diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz. Özellikle belediye başkanlarımız bambaşka bir anlayışa sahip olmak zorunda. Bu zamana kadar hiç israf etmedik, belediyenin imkanlarını kimseye peşkeş çekmedik. Milli Görüş belediyeciliği ne manaya gelir, bunu birçok il ve ilçemizde göstereceğiz." dedi.

        Toplantıda Saadet Partisinin Konya Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Saadet Partisinin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Karaduman olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır (2)
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır (2)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Göktaş, Konya'da "Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Göktaş, Konya'da "Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Şimşek, Konya'da iş insanlarıyla buluştu
        Bakan Şimşek, Konya'da iş insanlarıyla buluştu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Hüyük'te Sırçalı Camisi ibadete açıldı
        Hüyük'te Sırçalı Camisi ibadete açıldı