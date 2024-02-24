Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, bu tür toplantılara kadınların katılımının önemli olduğunu ifade ederek, "Hanım kardeşlerimizin gelişine hep önem veriyorum. Toplantılarımızda hanım kardeşlerimiz, yüzde 25 civarında bir yer işgal ediyor. İnşallah bundan sonra salonların en az yarısını doldururlar." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine de değinen Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği, diğer bütün belediyeciliklerden farklıdır. Biz itibar görmek için değil, milletin itibarını yükseltmek için belli makamlara talibiz. Özellikle belediye başkanlarımız bambaşka bir anlayışa sahip olmak zorunda. Bu zamana kadar hiç israf etmedik, belediyenin imkanlarını kimseye peşkeş çekmedik. Milli Görüş belediyeciliği ne manaya gelir, bunu birçok il ve ilçemizde göstereceğiz." dedi.

Toplantıda Saadet Partisinin Konya Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Saadet Partisinin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Karaduman olarak açıklandı.