Bakan Şimşek, Konya'da iş insanlarıyla buluştu HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Konya Ticaret Odası'nın düzenlediği Konya İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Konya'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Şimşek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Vali Vahdettin Özkan'dan bilgi aldı. Şimşek, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Şimşek'in ziyareti basın kapalı gerçekleşti. Şimşek, daha sonra Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Son olarak Konya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Konya İş Dünyası Buluşması'na da katılan Şimşek'in iş insanlarıyla buluşması da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:35 facebook

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