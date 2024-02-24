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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Konya'da gençlerle buluştu

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı, Konya Bilim Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:26
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Konya'da gençlerle buluştu
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        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı, Konya Bilim Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında hedef koyduğu 10 kutlu programdan birini başarılı şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Gençlere hayallerinin peşini bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Gezeravcı, "Cumhurbaşkanımızın yeni yüzyılımıza ışık tutan vizyonuyla, Cumhuriyetimizin koyduğu 10 uzaya ilişkin stratejik hedeften tamamı, kademe kademe ilerleyecek, olgunlaşma aşamalarını tamamlayarak hedefe ulaşacak şekilde devam ediyor. Kendi potansiyelinizden hiçbir zaman şüpheye düşmeyin." ifadesini kullandı.

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği günlerden bahsederek uzay deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

        Programdan sonra açıklamalarda bulunan Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Konya Bilim Merkezi güzel bir yer. Türk gençleri enerjisiyle, heyecanıyla, varlıklarını her ortamda belli eden müthiş bir kapasiteye sahip. Gençler, bu kapasitenin farkında olmayabilirler. İşte bu buluşmalar, bu farkındalığa vesile oluyor. Ben onların yaşındayken şu anda gerçekleşen şeylerin hiçbirisini hayal edemiyordum. Devletimizin kararlığıyla bugünlere gelindi. Ülkemizin hakikaten bu alandaki güçlü iradesiyle, devlet büyüklerimizin başka milletlerin hali hazırda yaşadıkları rüyayı, bu memleketin çocuklarının da yaşama hakkı olduğunun, bu rüyanın paydaşı olmaları gerektiği inançlarıyla bugünlere gelindi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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