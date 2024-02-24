Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'te Sırçalı Camisi ibadete açıldı

        Hüyük'te yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi, ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüyük'te Sırçalı Camisi ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüyük'te yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi, ibadete açıldı.

        Kıreli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sırçalı Camisi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

        Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Konya'da gençlerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Konya'da gençlerle buluştu
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır
        Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 
        Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 
        Konya'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Uluslararası Konya Yarı Maratonu kayıtları başladı
        Uluslararası Konya Yarı Maratonu kayıtları başladı
        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı
        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı