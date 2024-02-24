Hüyük'te Sırçalı Camisi ibadete açıldı
Hüyük'te yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi, ibadete açıldı.
Hüyük'te yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi, ibadete açıldı.
Kıreli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sırçalı Camisi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.
Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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