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        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ülke siyasetindeki ortaklığını, önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri'nde inşallah yerel siyasette de güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. AK Parti'nin 22 yıllık başarı hikayesinde yerel yönetimlerimizin payı büyüktür. AK Parti belediyeciliği artık bir markadır" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'nın Çeltik ilçesinde yapımı tamamlanan yeni belediye binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "AK Partimiz 22 yıldır hizmet ve eser siyasetini benimseyen bir siyasi harekettir. Bu anlayışın en net görüldüğü yerler de AK Partili belediyelerimiz oldu. İlk günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızın refahını artırmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ülke siyasetindeki ortaklığını, önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimlerinde inşallah yerel siyasette de güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. AK Parti'nin 22 yıllık başarı hikayesinde yerel yönetimlerimizin payı büyüktür. AK Parti belediyeciliği artık bir markadır" dedi. Bakan Göktaş, Çeltik ilçesinden sonra Yunak ilçesinde de pazar alanı açılışını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:34
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        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin ülke siyasetindeki ortaklığını, önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri’nde inşallah yerel siyasette de güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. AK Parti’nin 22 yıllık başarı hikayesinde yerel yönetimlerimizin payı büyüktür. AK Parti belediyeciliği artık bir markadır” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya’nın Çeltik ilçesinde yapımı tamamlanan yeni belediye binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, “AK Partimiz 22 yıldır hizmet ve eser siyasetini benimseyen bir siyasi harekettir. Bu anlayışın en net görüldüğü yerler de AK Partili belediyelerimiz oldu. İlk günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızın refahını artırmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin ülke siyasetindeki ortaklığını, önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimlerinde inşallah yerel siyasette de güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. AK Parti’nin 22 yıllık başarı hikayesinde yerel yönetimlerimizin payı büyüktür. AK Parti belediyeciliği artık bir markadır” dedi. Bakan Göktaş, Çeltik ilçesinden sonra Yunak ilçesinde de pazar alanı açılışını yaptı.

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