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        Cihanbeyli'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:25
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        Cihanbeyli'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Yeniden Cumhur İttifakı adayı olarak yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale açılışta yaptığı konuşmada, Cihanbeyli’nin hayallerine kavuştuğunu ve altın çağını yaşadığını belirtti.

        Kale konuşmasının devamında "Cihanbeyli’de tarih yazıyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kalmadık, çok daha fazlasını yaptık. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik önemli yatırımları kazandırdık. Şimdi yeni hayallerimiz ve projelerimiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Cihanbeyli Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacaktır." dedi.

        Açılışa AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, önceki dönem milletvekillerinden Ayşe Türkmenoğlu, Mustafa Kabakcı, Ali Öztürk, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve partililer katıldı.

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