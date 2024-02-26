Beyşehir'deki dernekler düzenlenen ortak etkinlikte buluştu

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından her yıl düzenlenen, Beyşehir Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Bisiklet Topluluğu, Beyşehir Treekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'na üye isimlerin katıldığı "Üyeler Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Anamas Konukevi'nde bu yıl 8'incisi yapılan etkinlik, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğinin faaliyetleri anlatan bir sunumla başladı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yıl içerisinde çeşitli dernek ve toplulukların düzenlediği etkinliklere destek veren, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Beyşehir Musiki Derneği üyesi koro üyelerinin seslendirdiği şarkılar sonrası, etkinlikte gelenlere yöresel Arabaşı çorbası ikram edildi.