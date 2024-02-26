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        Konya Tarım Fuarı kapılarını 20. kez açıyor

        Konya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek tarım fuarında yerli ve yabancı katılımcılar, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:43
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        Konya Tarım Fuarı kapılarını 20. kez açıyor
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        Konya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek tarım fuarında yerli ve yabancı katılımcılar, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buluyor.

        Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 5-9 Mart'ta düzenlenecek 20. Konya Tarım Fuarı için geri sayım başladı.

        İlki 2003'te yapılan ve 35 firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı, bugüne kadar 101 ülkeden 3 milyon 280 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sektörün en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen fuara bugüne kadar 6 bin 891 firma katıldı.

        Fuar merkezinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 6 salonda kapılarını açacak fuar; tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, traktör ve tarım makineleri yan sanayi, çiftlik ve seralara yönelik diğer ekipman ve hizmetlerle sektörü ilgilendiren onlarca alanda, binlerce ürün sergilenecek.

        - 2023'te 250 bin ziyaretçi geldi

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, kentte düzenlenecek tarım fuarının her yıl büyüyerek geliştiğini söyledi.

        Sektör temsilcilerinin de fuara ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Öztürk, "Birinci tarım fuarını 2 bin metrekarelik alanda yapmıştık ve sadece 13 bin ziyaretçimiz olmuştu. O gün bu sektör ve fuara inandık. Şimdi 20'incisini gerçekleştireceğiz. 2023'te 250 bin ziyaretçimiz oldu. Bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

        - "Ekonomiye 1,5 milyar lira civarında katkısı oluyor"

        Öztürk, fuarların bölge ekonomisine katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Fuarların sektöre çok büyük katkısı oluyor ama onunla beraber tüm şehre katkısı oluyor. Fuar hazırlığında standı kuranlar, elektrikçisi, parkecisi, mermercisi ve su tesisatçısı gibi binden fazla insan çalışıyor. Tahminimiz, fuarın Konya ekonomisine, o sektördekilerle beraber 1,5 milyar lira civarında katkısı oluyor. Bu yılın daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Marka bir fuar. Avrupa kıtasındaki en büyük 3. tarım fuarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki tarım makineleri sektörünün yüzde 45'inin üretimi Konya'da yapılıyor. Tarım makineleri ihracatının yüzde 50'den fazlasını gerçekleştiriyoruz. Bu fuarların katılımcısı, ziyaretçisi arttıkça ihracattaki etkimiz artıyor."

        - Konya Tarım Fuarı, sektöründe Türkiye'de en büyük, Avrupa'nın 5'incisi

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın 96 bin metrekare alanda gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği işbirliğiyle düzenleyecekleri fuarın açılışı için çalışmaların hızla sürdüğüne işaret eden Ersözlü, şöyle devam etti:

        "Konya Tarım Fuarı, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sektördeki en büyük beş fuarından biri. Katılımcı firmalarımızın fiyat performans dengesiyle ve kaliteli üretim anlayışıyla sundukları tarımsal mekanizasyon ürünleri, her geçen yıl yabancı ziyaretçilerin ilgisini daha çok çekiyor. Konya Tarım Fuarı'nın tanıtımını dünya çapında 10 dilde ve onlarca ülkede yapıyoruz. Fuarın, tarım sektörünün ihracatına her yıl yüzde 20 civarında katkı sunduğunu söylemek mümkün. Tarımsal mekanizasyon alanından en son teknolojileri sunmaya hazırlanan fuar en yeni işbirliklerine olanak sağlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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