Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen rahvan cinsi atlar sağlık taramasından geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen rahvan cinsi atlar sağlık taramasından geçirildi.

        Selçuklular döneminde harp atlarının yetiştirildiği merkezlerden biri olarak bilinen Beyşehir'de, son yıllarda rahvan at yetiştiriciliği de giderek arttı.

        Yetiştirilen rahvan atlar ilçenin yanı sıra yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen yarışlara katılıyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları da atları düzenli olarak sağlık taramasından geçiriyor.

        Atlara ayrıca yıllık rutin ruam hastalığı testleri de yapılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, tek tırnaklı hayvan varlığı ve kayıt işlemlerinin kurum tarafından takip edilmekte olduğu hatırlatılarak, hayvan sahiplerine her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

        - Beyşehir'de açılan yarı olimpik yüzme havuzu kullanılmaya başladı

        Beyşehir ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda sporcuların eğitim çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptığı yazılı açıklamada, yüklenici firma tarafından geçici kabul aşamasındaki eksiklikleri giderilen ve deneme süreci kapsamında sporcuların antrenmanları için hizmete açılan Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda sporcuların çalışmalara başladığını belirtti.

        Şahin, açıklamasında ayrıca, "Deneme sürecinin ardından Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun kullanımıyla ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda tüm sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"

        Benzer Haberler

        Satranç antrenörü babanın Türkiye şampiyonu kızı yeni başarılara odaklandı
        Satranç antrenörü babanın Türkiye şampiyonu kızı yeni başarılara odaklandı
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor - Hatayspor: 2-0
        Konyaspor - Hatayspor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig