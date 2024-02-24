Konyaspor - Hatayspor: 2-0 STAT:Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel KONYASPOR: Slowik - Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip (Dk. 46 Ethemi), Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Adil Demirbağ), Ndao (Dk. 90+6 Yasir Subaşı), Çikalleshi (Dk. 62 Sambou) HATAYSPOR: Erce - Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 70 Doğukan Sinik), Massanga, Görkem Sağlam (Dk.70 Dadashov), Boudjemaa (Dk.60 Pedro), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 60 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk.80 Strandberg), Halil Dervişoğlu GOLLER: Dk. 52 Uğurcan Yazğılı, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (Konyaspor) SARI KARTLAR: Damjanovic, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, Slowik, Sambao, Ethemi (Konyaspor) - Kilama, Erce, Pedro (Hatayspor) Süper Lig'in 27'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. 2'nci dakikada Mendes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi. 15'inci dakikada sol kanattan Nzonzi'nin pasında ceza yayı üzerinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 27'nci dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Damjanovic'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 32'nci dakikada Konyaspor yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu, topla ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Slowik'i Halil'in topuna iki hamlede sahip oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48'inci dakikada Ethemi'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 52'nci dakikada ceza alanı sol tarafından Guilherme'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0. 56'ncı dakikada topla birlikte ceza alanına giren Ethemi'nin ara pasında Oğulcan'ın şutunda top filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:13 facebook

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