Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa, Ömer Faruk Beyaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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