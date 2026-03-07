Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 00:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik'e Konya'daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti.

        Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti.


        Milli Eğitim Bakanı Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini ifade etti.


        Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı.


        Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Bakan Çiftçi: "Savunma sanayiinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık siste...
        Bakan Çiftçi: "Savunma sanayiinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık siste...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da "Gazze Gönül Sofrası İftarı" programında k...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da "Gazze Gönül Sofrası İftarı" programında k...
        Bakan Çiftçi: Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var
        Bakan Çiftçi: Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Karapınar'da yeni aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı
        Karapınar'da yeni aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı
        Beyşehir'de orman yangınlarına karşı müdahale eğitimi verildi
        Beyşehir'de orman yangınlarına karşı müdahale eğitimi verildi