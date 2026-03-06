Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Giriş: 06.03.2026 - 18:42
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çiftçi, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Çiftçi, burada Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

        Bakan Çiftçi, daha sonra Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çiftçi, programı kapsamında, AK Parti Konya İl Başkanlığı ile MHP Konya İl Başkanlığını da ziyaret etti.

