        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'de orman yangınlarına karşı eğitim verildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, orman işletme personeline yangın eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:55
        Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Personele, yangın türleri, yangınlara erken müdahalenin önemi, yangınla mücadele teknikleri, güvenli müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu konusunda bilgi aktarıldı.

        Uygulamalı çalışmalarla da desteklenen eğitim sonunda, kursiyerlere katılım belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

