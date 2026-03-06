Konya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Osman Öz (35) idaresindeki 33 DAK 74 plakalı tır, Zincirlikuyu Mahallesi Kavşağı yakınlarında Murat Pekin (31) yönetimindeki 42 EJ 368 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanana sürücü Öz, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre ulaşım tek şeritten sağlanan Konya-Ankara kara yolu yapılan çalışmalar sonucu tekrar normale döndü.

