Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erbakan, Meram ilçesinde bir düğün ve kongre merkezinde düzenlenen iftar programında, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bölgede son günlerde yaşananların ABD'nin hak, hukuk, Birleşmiş Milletler ve insan haklarını gözetmediğine birer kanıt olduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Dostumuz, komşumuz, D8'de birlikte üye olduğumuz, Müslüman halkı olan İran'da 170 tane ilkokul çağındaki kız çocuğunu bombalarla paramparça ettiler. Tahran'da hastaneleri bularak yeni doğan ünitesindeki, kuvözdeki, hayata gözlerini daha yeni açmış bebekleri öldürüp parçalıyorlar. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bu noktada Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin dirayetli olması lazım, Türkiye'nin 'Milli Görüş' ruhuyla ayağa kalkması, 'Milli Görüş' zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil, Cenab-ı Allah diyen bir duruşla yönetilmesi lazım."

        Necmettin Erbakan'ın icraatlarında ve söylemlerinde hayat bulan 'Milli Görüş'ün manevi mirasını layıkıyla taşıyacaklarını anlatan Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızın gösterdiği hedefler olan, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine siz 'Milli Görüşçülerle beraber, bu aziz milletle beraber ulaşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

        Programda Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ile Konya Milletvekili Ali Yüksel de birer konuşma yaptı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Karatay'dan her adımda bir yatırım
        Karatay'dan her adımda bir yatırım
        Başkan Altay: "İlk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin TL...
        Başkan Altay: "İlk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin TL...
        Seydişehir'de kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Seydişehir'de kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Konya'da vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi
        Konya'da vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Drift, kavga ve kural ihlallerinin önüne geçecek kanun Trafik Kanunu'nda ya...
        Drift, kavga ve kural ihlallerinin önüne geçecek kanun Trafik Kanunu'nda ya...