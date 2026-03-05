Canlı
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Ramazan" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 13:45
        Beyşehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, sağlık personelleri tarafından ramazanda dengeli ve sağlıklı beslenme, kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekenler ve genel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Sağlıklı yaşam farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

        - Beyşehir'de yardım kolisi dağıtıldı

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Beyşehir ilçesine gönderilen yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımda, gönüllü üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelere kolileri teslim ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetinin paylaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

