Konya'da vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

Konya'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.





Yeşilay Konya Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Narko Tır" aracıyla Kültürpark'ta uyuşturucunun zararları anlatıldı.



Tır içinde yer alan dokunmatik ekranlı bilgisayar aracılığıyla vatandaşlara, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, korunma yöntemleri ve mücadele yolları anlatıldı.



Ayrıca, şüpheli mekanlar, beyinde oluşan hasarlar, karada boğulma, madde bağımlısı kişinin yüzü, foto eşleştirme, endişeli zihin, uyuşturucu batağına saplanan bireylerin öyküsü ve uyuşturucunun insan sağlığı üzerindeki yarattığı diğer etkiler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, çalışmayla ilgili şunları kaydetti:





"1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kültürpark'ta, Narko Tır aracıyla narkotik ekiplerimiz ve Yeşilay gönüllerimiz gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak amacıyla bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkileriyle çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehrimizde zehir tacirlerine geçit vermeyen İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ederim."

