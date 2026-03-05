Çocukta bağımlılığın altyapısı dikkat edilmediğinde 1-2 yaşlarında oluşuyor

ZEHRA MELEK TUĞLU - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukların 1-2 yaşından itibaren eline verilen tableti yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bağımlılık konusunda bir altyapısı oluştuğunu söyledi.



Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açılışı için kente gelen Dinç, AA muhabirine, Yeşilayın 106 yıldır çeşitli bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirtti.



Bakıldığında 106 yıl önceki şartlarla bugünkü şartların çok değiştiğini, tehlike ve tehdidin arttığını vurgulayan Dinç, bu durumun bütün dünyada çok büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi.



Dinç, bu dönemde daha fazla çalışmaları, daha fazla insanı koruma ve kurtarma noktasında faaliyetleri yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.



Son yılların gündemi olan kumar bağımlılığıyla mücadele için ciddi çalışmalar yürüttüklerine değinen Dinç, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili olarak da zorunlu tedavi konusunda girişimlerin olduğunu, yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.



Dinç, sosyal medya ve oyun bağımlılığı konusunda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Sağlık Bakanlığımızın tütünle alakalı, özellikle içmeyenlerin haklarını koruma noktasında çok önemli düzenlemesi var. O da yakın zamanda Meclis'ten çıkacak." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları çalışma kapsamında anaokulundan itibaren akran eğitimleri, Yeşilay kampları, Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligleri üzerinden çocukları ve gençleri bağımlılıklara karşı koruyacak programlar yaptıklarını anlatan Dinç, bağımlılıktan koruyan aile modeliyle 3 milyon anne babaya ulaştıklarını anlattı.



- "Davranışsal bağımlılıklar da büyük sorun"



Dinç, önceden "bağımlılık" denildiğinde sigara, içki ve uyuşturucu gibi kimyasal bağımlılıkların akla geldiğini ancak şimdi davranışsal bağımlılıkların da büyük sorun olduğunu vurgulayarak, "Davranışsal bağımlılıklardan şu anda en çok ızdırap çektiğimiz konu kumar bağımlılığı." dedi.



Çocukta bağımlılığın altyapısının dikkat edilmediğinde 1-2 yaşlarında oluştuğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:



"Çocukların (tableti) yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bir altyapısı oluyor. Yani 1 yaşından 2 yaşından itibaren bebeklere, çocuklara tabletler veriliyor. Oradan bir alışkanlık gelişiyor. İçerik anlamında karşılarına ne çıktığı kontrol edilmiyor. Süre anlamında ne kadar kullandıkları kontrol edilmiyor. Bu sefer bağımlılık gelişmesiyle alakalı çok büyük bir risk oluyor. O yüzden biz anaokullarına kadar eğitimlerimizi indirdik ama yeterli değil. Şu anda sahadan gelen talep daha da aşağıya inilmesi ama 1 yaşındaki, 2 yaşındaki çocuğa eğitim vermek mümkün değil. Anne babalara bu noktada eğitim vermek lazım."



Ekran süresi kısıtlamasının tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Dinç, çocukların geniş aile, komşu gibi sosyal çevreyle irtibat halinde olmasının ekrandan uzaklaşmasına yardımcı olacağını ifade etti.



- "Hiçbir bağımlılık masum değildir"



Bağımlılıkların birbirini tetiklediğini belirten Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sigara olmayınca ötekiler zaten olmuyor çünkü bu iş genelde sigarayla başlıyor. Oradan maddeye, diğer bağımlılıklara geçiyor. Bağımlılık yapısal bir problemdir. O problem bünyeye girdikten sonra diğer bağımlılıklara bulaşmak çok fazla kolaylaşır, mümkün olur, risk artmış olur. Biz buna 'çapraz bağımlılık' diyoruz. Şunu çok net biliyoruz, bir insan bir şeye bağımlı olduysa başka bir şeye çok net bağımlı olur. Dolayısıyla hiçbir bağımlılık masum değildir çünkü diğerine geçişle alakalı çok büyük bir risk taşıyor."

