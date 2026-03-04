Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Konya'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnsanlığın adalete, hakkaniyete, dünden daha ihtiyacı olduğu bir zaman dilimdeyiz. İnşallah Türkiye'nin öncülük yapacağı daha adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte Konya'dan aldığımız ilhamla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 20:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Konya'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnsanlığın adalete, hakkaniyete, dünden daha ihtiyacı olduğu bir zaman dilimdeyiz. İnşallah Türkiye'nin öncülük yapacağı daha adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte Konya'dan aldığımız ilhamla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Büyükgümüş, AK Parti Konya İl Başkanlığında, İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve partililerle bir araya geldi.

        Ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat İftarı"na katılan Büyükgümüş, çok önemli bir zaman diliminde AK Parti'de sorumluluk aldıklarını belirtti.

        Büyükgümüş, dünyada meydana gelen gelişmeler ve ülke siyasetinde meydana gelen gelişmeler incelendiğinde omuzlarında dünden daha ayrı bir sorumluluk olduğunu gördüklerini dile getirerek, "İnsanlığın adalete, hakkaniyete, dünden daha ihtiyacı olduğu bir zaman dilimdeyiz. İnşallah Türkiye'nin öncülük yapacağı daha adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte Konya'dan aldığımız ilhamla mücadele etmeye devam edeceğiz. Batı ülkelerinde her gün bir başka skandalın patladığını, adalet değerlerinden nasibini almamış bir avcı gibi neler yaptığını görüyoruz. Kavgalar, soykırımlar, zulümlerle beslenenlerle artık geleceğe yürüyemeyiz." diye konuştu.

        Teşkilatın her kademesinde alınan görevlerin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Büyükgümüş, bu dava şuuruyla çalışmalara dört elle sarılınması gerektiğini söyledi.

        Büyükgümüş, önlerinde Türkiye'yi daha aydınlık hale getirmek için görevleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İnsanlığın adalet mücadelesi için daha fazla imkan elde edebileceği bir dönemin peşindeyiz ama bu döneme hazırlanırken işte bu sofralarda, ziyaretlerde her bir kardeşimize ulaştığımız, evine gittiğimiz, hanesine misafir olduğumuz her yerde sadece o çalışmanın kendisiyle meşgul olmuyoruz. Aynı zamanda insanlığa umut olacak, adaleti geliştirecek büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Büyükgümüş, "Biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'la Konya'nın arasına hiç kimse giremez, hiçbir güç giremez. Recep Tayyip Erdoğan her zaman Konya'yı çok sevdi. Konya da her zaman liderinin yanında, girdiği her mücadelede, girdiği her seçimde Recep Tayyip Erdoğan'la beraber oldu. İnşallah Konya'nın bu enerjisiyle, bu coşkusuyla, bu dinamizmiyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye Yüzyılı inşallah hepimiz için mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Eski eşi Bahriye'yi 55 bıçak darbesi ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Eski eşi Bahriye'yi 55 bıçak darbesi ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Selçuk Üniversitesinde Göğüs Cerrahisinde bir ilk: Robotik Cerrahi uyguland...
        Selçuk Üniversitesinde Göğüs Cerrahisinde bir ilk: Robotik Cerrahi uyguland...
        Bilgehanelerin "5. Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması" sona erdi
        Bilgehanelerin "5. Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması" sona erdi
        Selçuk Üniversitesinde yeni robotik cerrahi uygulama alanı
        Selçuk Üniversitesinde yeni robotik cerrahi uygulama alanı
        İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cen...
        İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cen...