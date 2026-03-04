AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Konya'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İnsanlığın adalete, hakkaniyete, dünden daha ihtiyacı olduğu bir zaman dilimdeyiz. İnşallah Türkiye'nin öncülük yapacağı daha adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte Konya'dan aldığımız ilhamla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.



Büyükgümüş, AK Parti Konya İl Başkanlığında, İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve partililerle bir araya geldi.



Ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat İftarı"na katılan Büyükgümüş, çok önemli bir zaman diliminde AK Parti'de sorumluluk aldıklarını belirtti.



Büyükgümüş, dünyada meydana gelen gelişmeler ve ülke siyasetinde meydana gelen gelişmeler incelendiğinde omuzlarında dünden daha ayrı bir sorumluluk olduğunu gördüklerini dile getirerek, "İnsanlığın adalete, hakkaniyete, dünden daha ihtiyacı olduğu bir zaman dilimdeyiz. İnşallah Türkiye'nin öncülük yapacağı daha adil bir dünyanın tesisi için hep birlikte Konya'dan aldığımız ilhamla mücadele etmeye devam edeceğiz. Batı ülkelerinde her gün bir başka skandalın patladığını, adalet değerlerinden nasibini almamış bir avcı gibi neler yaptığını görüyoruz. Kavgalar, soykırımlar, zulümlerle beslenenlerle artık geleceğe yürüyemeyiz." diye konuştu.



Teşkilatın her kademesinde alınan görevlerin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Büyükgümüş, bu dava şuuruyla çalışmalara dört elle sarılınması gerektiğini söyledi.



Büyükgümüş, önlerinde Türkiye'yi daha aydınlık hale getirmek için görevleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İnsanlığın adalet mücadelesi için daha fazla imkan elde edebileceği bir dönemin peşindeyiz ama bu döneme hazırlanırken işte bu sofralarda, ziyaretlerde her bir kardeşimize ulaştığımız, evine gittiğimiz, hanesine misafir olduğumuz her yerde sadece o çalışmanın kendisiyle meşgul olmuyoruz. Aynı zamanda insanlığa umut olacak, adaleti geliştirecek büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Büyükgümüş, "Biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'la Konya'nın arasına hiç kimse giremez, hiçbir güç giremez. Recep Tayyip Erdoğan her zaman Konya'yı çok sevdi. Konya da her zaman liderinin yanında, girdiği her mücadelede, girdiği her seçimde Recep Tayyip Erdoğan'la beraber oldu. İnşallah Konya'nın bu enerjisiyle, bu coşkusuyla, bu dinamizmiyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye Yüzyılı inşallah hepimiz için mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.



AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da birer konuşma yaptı.

