        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:36
        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

        Mahkeme heyeti, "boşandığı eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iyi hal ve tahrik indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Fatih U, 2 Kasım 2024'te eski eşi Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

        Otopsi raporunda maktulün vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edilmiş, sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

