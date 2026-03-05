Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Engellinin akülü araç hayalini ilkokul öğrencilerinden oluşan "iyilik timi" gerçekleştirdi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri bedensel engelliye akülü araç hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engellinin akülü araç hayalini ilkokul öğrencilerinden oluşan "iyilik timi" gerçekleştirdi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri bedensel engelliye akülü araç hediye etti.

        Gazi İlkokulu bünyesinde kurulan ve kendilerine "iyilik timi" adını veren öğrenciler, bedensel engelli Gürcü Ayhan'a (40) akülü araç hediye etmeye karar verdi.

        Sınıf öğretmenleri Çiğdem Yörür öncülüğünde, velilerin, hayırseverlerin ve öğrencilerin harçlıklarıyla alınan akülü araç, Ayhan'a teslim edildi.

        Çocukların hediyesi karşısında duygulanan Ayhan, "Çok mutluyum. Artık akülü arabamla gezeceğim, göl kenarına ve kardeşime gideceğim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        Ayhan'ın kız kardeşi Saniye Göker ise ablasının hayalini kurduğu akülü araca kavuşmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, çocukların küçük olsa da yüreklerinin kocaman olduğunu dile getirdi.

        Gazi İlkokulu Müdürü Şahin Ünüvar, projenin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

        Mardin'deki bir ilkokula kitap yardımı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi desteğinin ardından bu üçüncü adımla bir engeli daha kaldırdıklarını anlatan Ünüvar, bir sonraki tekerlekli sandalyenin depremzedeye gönderileceğini kaydetti.

        Öğrenciler de iyilik yaptıkça mutlu olduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Konya'da iftar programında kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Konya'da iftar programında kon...
        Eski eşi Bahriye'yi 55 bıçak darbesi ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Eski eşi Bahriye'yi 55 bıçak darbesi ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müe...
        Selçuk Üniversitesinde Göğüs Cerrahisinde bir ilk: Robotik Cerrahi uyguland...
        Selçuk Üniversitesinde Göğüs Cerrahisinde bir ilk: Robotik Cerrahi uyguland...
        Bilgehanelerin "5. Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması" sona erdi
        Bilgehanelerin "5. Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması" sona erdi
        Selçuk Üniversitesinde yeni robotik cerrahi uygulama alanı
        Selçuk Üniversitesinde yeni robotik cerrahi uygulama alanı