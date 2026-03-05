Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:59
        Seydişehir'de kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Seydişehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Tugay tarafından imzalanan iş birliği protokolüyle, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak eğitim, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ile eski hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine doğrudan katkı sunacak kurs ve sosyal destek faaliyetleri hayata geçirilecek.

        Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle bireylerin ekonomik olarak güçlenmeleri, yeniden suça yönelim risklerinin azaltılması ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

