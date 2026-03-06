Canlı
        Seydişehir'de Dünya Kadınlar Günü programı

        Seydişehir'de Dünya Kadınlar Günü programı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla halk pazarında lavanta keseleri dağıttı.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:08
        Seydişehir'de Dünya Kadınlar Günü programı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla halk pazarında lavanta keseleri dağıttı.

        Ustaoğlu, AK Parti Seydişehir Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın ile pazardaki kadınlarla sohbet ederek günlerini kutladı.

        Başkan Ustaoğlu, gazetecilere, kadınların her alanda yer aldıkları ve toplumsal hayattaki gücü ve eşitliğini vurgulamak adına farklı etkinliklere imza attıklarını söyledi.

        Kadınların toplumun en önemli dinamikleri ve en önemli unsurları olduğunu belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:


        "Toplumların büyümesi ve gelişmesi adına üstlendiği görevi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olan kadınlarımız, gelecek nesillerin yetişmesinde ve ahlaklı toplumların oluşmasında temeli oluşturmaktadır. Yaşamımız boyunca güç veren varlıklarıyla bizleri onurlandıran, geçmişten günümüze kadar gelen örf ve adetlerimizin yaşatılması için gösterdikleri özveriyle her türlü takdire şayan olan kadınlarımız bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman başımızın tacı olacaklardır."

        Program Ustaoğlu'nun kadınlara lavanta keselerini vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

