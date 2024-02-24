Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Ethemi), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Adil Demirbağ), Ndao (Dk. 90+5 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 70 Doğukan Sinik), Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa (Dk. 60 Rui Pedro), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 60 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 70 Dadashov), Fernandes (Dk. 79 Strandberg), Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama, Dk. 90+9 Erce Kardeşler, Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz, Dk. 68 Oğulcan Ülgün, Dk. 76 Slowik, Dk. 90+9 Ethemi, Sambou (TÜMOSAN Konyaspor)
Goller: Dk. 51 Uğurcan Yazğılı, Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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