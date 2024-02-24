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        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından

        Süper Lig'in 27'nci haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Oyuncuların inancı sayesinde galibiyetin geldiğini söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Bu tip maçlarda ancak tek yürek, tek yumruk olan bir takım kazanır. Biz tabii ki bir şeye hazırlanıyoruz, ama sonuçta sahadaki karar verenler futbolcular. Onun için bugün gerçekten bütün oynayanlar, yedek kulübesinde kalan oyuncular, sonra oyuna giren oyuncular aynı zamanda bu 35 günlük periyot içerisinde bizimle ilk etapta oynayan oyuncular var. Onlar da aslında bugün belki kadroya giremediler. Ama bunu da gördüm. Herkes tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Tabii ki bunu da söylemem gerek. Arkamızda büyük bir güç vardı. Son iki maçta iç sahada seyircimiz onlar da büyük bir destek veriyor. İnanıyorum ki sonraki maçlarda aynı şekilde olacak. Sadece futbolcular değil, bizimle beraber yaşayan personel, gece gündüz bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü sadece bu şekilde hep beraber başarabiliriz. ilk devre biraz daha stresliydi. Çünkü stres bizim üzerimizde daha fazlaydı. Puan olarak baktığımız zaman kazanmak zorundayız. Bunu başardık. Puan olarak daha önceki maçlarda da bazı şeyler kaçırdık. Ama mücadele olarak, irade gücü olarak, her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil Bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir dakika bile olsa sakat olan oyuncular bile devam etmek istiyordu. Aslında esas olan takımın gücü bu" dedi. VOLKAN DEMİREL: ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE GERİDEN OYUN KURMA TERCİHİMİZ VARDI Konyaspor'un değişikliklerden sonra daha iyi oynadıklarını ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hem bizim için hem onlar için çok önemli bir mücadeleydi. Biz maça baktığımızda ilk 45 dakika oyuna üstünlük hakimdik. Belki istediklerini yapan taraf bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor'un yaptığı değişiklikleri ile daha baskılı, biraz daha şiddetli başlatacakları belliydi. Ama anlamsız bir şekilde bir geriden oyun kurma tercihimiz vardı. Maç buralara bu şekilde gelmezdi ama bir oyun kurma isteğinde kaybettiğimiz topla korner, kornerde adam paylaşımı eksikliği bizi 1-0 mağlup duruma düşürdü. Sonrasında ikinci bir faul de hızlı başlangıçla golü buldular. Ben Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim içinse oyuncularıma içeride de söyledim. Hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Fahrudin Omerovic'in açıklamaları - Volkan Demirel açıklamaları

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:05
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        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 27'nci haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Oyuncuların inancı sayesinde galibiyetin geldiğini söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Bu tip maçlarda ancak tek yürek, tek yumruk olan bir takım kazanır. Biz tabii ki bir şeye hazırlanıyoruz, ama sonuçta sahadaki karar verenler futbolcular. Onun için bugün gerçekten bütün oynayanlar, yedek kulübesinde kalan oyuncular, sonra oyuna giren oyuncular aynı zamanda bu 35 günlük periyot içerisinde bizimle ilk etapta oynayan oyuncular var. Onlar da aslında bugün belki kadroya giremediler. Ama bunu da gördüm. Herkes tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Tabii ki bunu da söylemem gerek. Arkamızda büyük bir güç vardı. Son iki maçta iç sahada seyircimiz onlar da büyük bir destek veriyor. İnanıyorum ki sonraki maçlarda aynı şekilde olacak. Sadece futbolcular değil, bizimle beraber yaşayan personel, gece gündüz bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü sadece bu şekilde hep beraber başarabiliriz. ilk devre biraz daha stresliydi. Çünkü stres bizim üzerimizde daha fazlaydı. Puan olarak baktığımız zaman kazanmak zorundayız. Bunu başardık. Puan olarak daha önceki maçlarda da bazı şeyler kaçırdık. Ama mücadele olarak, irade gücü olarak, her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil Bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir dakika bile olsa sakat olan oyuncular bile devam etmek istiyordu. Aslında esas olan takımın gücü bu" dedi. VOLKAN DEMİREL: ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE GERİDEN OYUN KURMA TERCİHİMİZ VARDI Konyaspor'un değişikliklerden sonra daha iyi oynadıklarını ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hem bizim için hem onlar için çok önemli bir mücadeleydi. Biz maça baktığımızda ilk 45 dakika oyuna üstünlük hakimdik. Belki istediklerini yapan taraf bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor'un yaptığı değişiklikleri ile daha baskılı, biraz daha şiddetli başlatacakları belliydi. Ama anlamsız bir şekilde bir geriden oyun kurma tercihimiz vardı. Maç buralara bu şekilde gelmezdi ama bir oyun kurma isteğinde kaybettiğimiz topla korner, kornerde adam paylaşımı eksikliği bizi 1-0 mağlup duruma düşürdü. Sonrasında ikinci bir faul de hızlı başlangıçla golü buldular. Ben Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim içinse oyuncularıma içeride de söyledim. Hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Fahrudin Omerovic'in açıklamaları - Volkan Demirel açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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