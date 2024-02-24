Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, oyuncular ve taraftarın tek yürek olması sayesinde maçı kazandıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, oyuncular ve taraftarın tek yürek olması sayesinde maçı kazandıklarını belirtti.

        Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bu tip maçlarda ancak tek yürek ve tek yumruk olan gurubun kazandığını ifade eden Ömerovic, "Bugün bütün oyuncular, yedek kulübesindekiler tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Arkamızda büyük bir güç var. Son iki maçta da iç sahada seyircimiz büyük bir destek verdi. İnanıyorum ki sonraki maçlarda aynı şekilde olacak." dedi.

        Ömerovic, ilk yarının kendileri açısından biraz stresli geçtiğini, çünkü her maçı kazanmak zorunda olduklarını anlattı.

        Her geçen gün daha iyiye gittiklerini aktaran Ömerovic, "Geçtiğimiz 35 gün içerisinde 9 maç oynamak kolay değil. Onun için bugün olduğu gibi yine her oyuncuya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor - Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor-Hatayspor maçının ardından
        Konyaspor - Hatayspor: 2-0
        Konyaspor - Hatayspor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu:
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır (2)
        Bakan Göktaş: AK Parti belediyeciliği artık bir markadır (2)