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        Satranç antrenörü babanın Türkiye şampiyonu kızı yeni başarılara odaklandı

        ANIL KURU - Konya'da antrenör babasının yönlendirmesiyle satranca başlayan Fatma Zehra Oflaz, 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olmasının ardından hedefini büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:15
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        Satranç antrenörü babanın Türkiye şampiyonu kızı yeni başarılara odaklandı
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        ANIL KURU - Konya'da antrenör babasının yönlendirmesiyle satranca başlayan Fatma Zehra Oflaz, 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olmasının ardından hedefini büyüttü.

        Babası Servet Oflaz'ın desteğiyle 6 yaşında başladığı satrançta kendisini geliştiren Fatma Zehra Oflaz, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş kategorisinde birincilik elde etti.

        Fatma Zehra Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dört yılda ulusal turnuvalarda dereceler almaya başladığını söyledi.

        Yunanistan'da düzenlenen 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda son turda dereceye girme şansını kaybettiğini anlatan Fatma Zehra, şöyle konuştu:

        "Ulaştığınız seviye yükseldikçe oyunun zevki de artıyor. Aslında iki ağabeyim ve babamın benimle ilgilenmesiyle başlayan bir süreç oldu. Yaşınızın küçük olması nedeniyle satranç sıkıcı gelebiliyor. Başarılı olmaya, dereceler kazanmaya başlayınca satranç eğlenceli geliyor. Satranç özellikle oyunun ileri seviyelerine geçtikçe daha da eğlenceli hale geliyor. Aralıksız 8 yıldır uğraşıyorum. 'Bırakırsam gerilerim.' düşüncesiyle hiç ara vermedim."

        Uluslararası organizasyonlarda büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini anlatan Fatma Zehra, bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

        - Baba Servet Oflaz: "Aslında dereceler beklemiyordum"

        Fatma Zehra'nın babası Servet Oflaz, eğitimini verdiği satrançla kızının da ilgilenmesini istediğini belirterek, "Kızım wushu, kung fu gibi sporları yapmak istiyordu. Onu, 'Wushu'ya gidebilirsin ama satranca da geleceksin.' diyerek ikna ettim. Spora bu şekilde başladı. Beş sene boyunca wushu yaptı. Wushunun etkisiyle satranç turnuvalarında ayakta kaldık ve daha başarılı olduk. Kızımdan aslında dereceler beklemiyordum, sadece çıkıp oynaması ve zevk alması yeterliydi." ifadesini kullandı.

        Anne Aliye Oflaz da kızının satrançtaki başarısına, uzun süredir yaptığı wushu ve tenisin katkı önemli sağladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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