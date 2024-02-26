Vakıflar Konya Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir'de incelemelerde bulundu

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve beraberindeki heyet Seyyidharun Cami ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kılınç, şehrin korucusu Seyyidharun Cami etrafındaki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada özel bir çalışma yapacaklarını dile getiren Kılınç, "Seydişehir başta olmak üzere Seyyidharun Veli Cami ve külliyesi Konya için büyük önem arz ediyor. Ayrıca buraya özel bir planlama ile özel bir çalışama gerçekleştireceğiz." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ziyarette Kılınç'a eşlik etti.