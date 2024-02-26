Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Vakıflar Konya Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir'de incelemelerde bulundu

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve beraberindeki heyet Seyyidharun Cami ve çevresinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vakıflar Konya Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve beraberindeki heyet Seyyidharun Cami ve çevresinde incelemelerde bulundu.

        Kılınç, şehrin korucusu Seyyidharun Cami etrafındaki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü burada özel bir çalışma yapacaklarını dile getiren Kılınç, "Seydişehir başta olmak üzere Seyyidharun Veli Cami ve külliyesi Konya için büyük önem arz ediyor. Ayrıca buraya özel bir planlama ile özel bir çalışama gerçekleştireceğiz." dedi.

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ziyarette Kılınç'a eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek

        Benzer Haberler

        Cihanbeyli'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        Cihanbeyli'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        Evinde satırla öldürüldü
        Evinde satırla öldürüldü
        Konya'da bir kişi amcasını öldürdü
        Konya'da bir kişi amcasını öldürdü
        Seydişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu
        Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu
        Beyşehir'deki dernekler düzenlenen ortak etkinlikte buluştu
        Beyşehir'deki dernekler düzenlenen ortak etkinlikte buluştu