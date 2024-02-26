Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gülmece Parkı'nda polis ekiplerini görünce kaçarken bir şeyler atan şühpeliyi yakaladı.

Üzerinde uyuşturucu madde olduğu için kaçtığını söyleyen E.D, gözaltına alındı. E.D'nin üzerinde yapılan aramada, iki parça kağıda emdirilmiş halinde yaklaşık 390 içimlik sentetik uyuşturucu ile makas ele geçirildi.

Anıt Meydanında devriye görevi yapan ekipler, daha önce hakkında uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan M.B'nin oturduğu yere cebinden çıkardığı uyuşturucu maddeyi attığını gördü.

Gözaltına alınan ve üzerinde arama yapılan M.B'nin yere attığı uyuşturucu madde ile üzerinden 3 parça halinde kağıda emdirilmiş 50 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. ve M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.