Seydişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Seydişehir-Antalya çevre yolunda iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Y.U. (19) ile A.F.A. (18), Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Y.U, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.