Konya'da 9 yaşındaki çocuğun elindeki silah amcasının ölümüne neden oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Doğanlar Caddesi Beykoz Sokak'ta, 9 yaşındaki bir çocuk mutfakta bulduğu babasına ait silahla, kazara 21 yaşındaki amcası Ş.U'ya ateş etti.

Konya'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki silah ateş alınca amcasının ölümüne neden oldu.

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