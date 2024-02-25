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        9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü

        KONYA'da babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan Ş.U. (9), kazara tetiğe dokununca amcası İzzet U.'yu (47) vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı. Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ş.U., babası Kurtuluş U.'nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti. Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:10
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        9 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken amcasını öldürdü
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        KONYA'da babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan Ş.U. (9), kazara tetiğe dokununca amcası İzzet U.'yu (47) vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı. Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti. Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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