Beyşehir'de doğa tutkunları yaban atlarının izlerinden yürüdü

Beyşehir ilçesinde doğa severler göldeki Kesi Adası'nda yaşayan yaban atlarının izlerini takip ederek yürüyüş yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğunun gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisi eklendi.

Beyşehir Gölü’nde bulunan Kesi Adası'nda düzenlenen ve "Cennetin atları Kesi Adası yılkı atları, at izi doğa yürüyüşü" adı verilen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Yürüyüşe katılan etkinlik üyeleri yaban atlarının yaşam sürdüğü adaya balıkçı tekneleriyle ulaştı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliği ikinci kez yaptıklarını ve adada yaşayan başıboş yılkı atlarının izlerini sürerek doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Büyükkafalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyşehir Gölü'nün en büyük adalarından halk arasında Kesi Adası olarak bilinen Üskelles adasında çok sayıda yabani at yaşam sürüyor. Konya ve çevresinde de doğa tutkunları ile fotoğraf severlerimiz kısa bir süre önce keşfini yaptığımız adaya yoğun ilgi göstermeye başladı.Yaklaşık 200 atın yaşadığı adada katılımcılarımız hem yabani atları yakından görme ve izleme imkanı bulurken hem de fotoğraflarını çekip kişisel hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyorlar."