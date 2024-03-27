Yalıhüyük'te görev yapan kamu çalışanları iftarda buluştu

Yemekte konuşan Kaymakam Muhammed Sağır, "Ramazan ayı birlik beraberlik ayı, birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla aynı iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize huzur ve bereket dolu bir ramazan diliyorum Allah oruçlarımızı kabul etsin." dedi.

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