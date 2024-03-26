Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada 07 AHT 170 plakalı otomobilde bulunan F.Ö.ve V.S. ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Hızını alamayan yabancı plakalı otomobil, bir apartmanın dış duvarı ile önünde park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

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