Seydişehirli çiftçiyi dolandırıcılardan jandarma ekipleri kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan dolandırıcıları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Seydişehir Oğlakçı Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçi Metin Doğan (49) kendisine ait 27 adet küçükbaş hayvanın tanesini 8 bin liradan S. T. (28) ve H.P. (30)'ye 3 gün sonra ücretini ödeme şartıyla sattı.

Hayvanları satın alan zanlılar, Metin Doğan'dan aldıkları küçükbaş hayvanların 18 tanesini Seydişehir'de Musa S. (26) isimli kişiye 5 bin liradan satarak, diğer 9 adet küçükbaş hayvanı da bir gün sonra teslim edeceklerini söyledi.