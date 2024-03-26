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        Seydişehirli çiftçiyi dolandırıcılardan jandarma ekipleri kurtardı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan dolandırıcıları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:28
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        Seydişehirli çiftçiyi dolandırıcılardan jandarma ekipleri kurtardı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan dolandırıcıları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Seydişehir Oğlakçı Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçi Metin Doğan (49) kendisine ait 27 adet küçükbaş hayvanın tanesini 8 bin liradan S. T. (28) ve H.P. (30)'ye 3 gün sonra ücretini ödeme şartıyla sattı.

        Hayvanları satın alan zanlılar, Metin Doğan'dan aldıkları küçükbaş hayvanların 18 tanesini Seydişehir'de Musa S. (26) isimli kişiye 5 bin liradan satarak, diğer 9 adet küçükbaş hayvanı da bir gün sonra teslim edeceklerini söyledi.

        Hayvanları satın aldığı kişilerin durumlarından şüphelenen Musa S. Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

        Oğlakcı Mahallesi'ne giderek araştırma yapan jandarma ekipleri Metin Doğan'ın elinde kalan 9 adet küçükbaş hayvanı S.T ve H.P'nin araca yükleyerek ayrıldığı bilgisi üzere hayvan yüklü aracı mahalle çıkışında durdurdu.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araçta bulunan S.T. ve H.P. gözaltına aldı.

        Ekipler, çiftçi Metin Doğan'a ait 27 adet küçükbaş hayvanı kendisine teslim ederek dolandırılmaktan son anda kurtardı.

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