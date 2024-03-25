Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanma denetleniyor

Beyşehir Gölü’nde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin, Gölde balıkların üreme mevsimi olması nedeniyle 15 Mart'ta başlayan av yasağı döneminde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran'da uygulanan av yasağı boyunca göldeki ekolojik denge ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: