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        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanma denetleniyor

        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:38
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        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanma denetleniyor
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        Beyşehir Gölü’nde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin, Gölde balıkların üreme mevsimi olması nedeniyle 15 Mart'ta başlayan av yasağı döneminde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

        Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran'da uygulanan av yasağı boyunca göldeki ekolojik denge ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin korunması, her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile sağlanmaktadır. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yasak süresince tüm balıkçılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılacağını hatırlatmak isteriz.”

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