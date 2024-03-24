Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Kaza, Konya- Adana karayolu Acıpınar Mahallesi yakınında meydana geldi. Durmuş Çatan yönetimindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Çatan yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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