Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman, turnuva maçları ile tamamlandı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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