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        Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:27
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        Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman, turnuva maçları ile tamamlandı.

        Milli takımlarda bulunan Deniz Ertaş, Sokol Cikalleshi, Alexandru Cicaldau ve Teenage Hadebe antrenmanda yer almadı.

        Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.

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