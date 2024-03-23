Beyşehir'den kısa kısa

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprak dostu nohut projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan nohut tohumların yüzde 50'sini bakanlık tarafından hibe olarak karşılandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolu üreme dönemindeki yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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