İkizler, kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü

KONYA'da ikizler M.M. (17) ve H.M. (17), kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları amcaları Yasin Mutlu'yu (32) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mutlu, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan ikizler tutuklandı.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Mutlu, iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı. İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti. Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.