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        İkizler, kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü

        KONYA'da ikizler M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:00
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        İkizler, kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü
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        KONYA'da ikizler M.M. (17) ve H.M. (17), kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları amcaları Yasin Mutlu'yu (32) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mutlu, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan ikizler tutuklandı.

        Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Mutlu, iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı. İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti. Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.

        İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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