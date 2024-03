Gazzeli baba suyla sahur yapan çocuklarının özlemiyle yaşıyor

ABDULLAH DOĞAN - AHMET KARAAHMET - İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor.

Gazze'nin Sudani Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası elektrik mühendisi 46 yaşındaki İnmilad, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarından 4 gün önce iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konyalı firmanın daveti üzerine ülkesinden ayrıldı.

Türkiye'de bulunduğu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı ve halen devam eden saldırılar nedeniyle ülkesine dönemeyen İnmilad, kaldığı Konya'da çocuklarının özlemiyle yaşıyor.

Elektrik mühendisi İnmilad, AA muhabirine, her an bombalanma tehlikesi altında yaşayan ailesinin telefon görüşmesi için sınıra yakın bölgeye kadar yürümek zorunda kaldığını söyledi.

"Burada takıldım kaldım. Çocuklarımla telefonla görüştüğümde oradaki durumun vahametini bana anlatıyorlar. Ailem açlıkla boğuşuyor. Kızım suyla oruç tuttuğunu söylüyor. 'Ölüm her an her yerde' diyor. Sürekli saldırıların olduğunu anlatıyorlar. Güvenli bir yerleri yok. Onları çok özlüyorum. Sahurda sadece su içip yattıklarını, iftarı da bulabilirlerse az bir yemek ile açtıklarını söylüyorlar. Yakacak odun dahi bulamıyorlar, içecek su bulmaları çok zor. Kızım, çok yorulduğunu her an ölüm korkusuyla açlıkla mücadele ettiğini anlatıyor."