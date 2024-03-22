Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Gazzeli baba suyla sahur yapan çocuklarının özlemiyle yaşıyor

        ABDULLAH DOĞAN - AHMET KARAAHMET - İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazzeli baba suyla sahur yapan çocuklarının özlemiyle yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - AHMET KARAAHMET - İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor.

        Gazze'nin Sudani Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası elektrik mühendisi 46 yaşındaki İnmilad, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarından 4 gün önce iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konyalı firmanın daveti üzerine ülkesinden ayrıldı.

        Türkiye'de bulunduğu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı ve halen devam eden saldırılar nedeniyle ülkesine dönemeyen İnmilad, kaldığı Konya'da çocuklarının özlemiyle yaşıyor.

        İnmilad, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde kamplarda yaşayan ailesiyle zaman zaman telefon görüşmesi gerçekleştiriyor.

        - "Ailem açlıkla boğuşuyor"

        Elektrik mühendisi İnmilad, AA muhabirine, her an bombalanma tehlikesi altında yaşayan ailesinin telefon görüşmesi için sınıra yakın bölgeye kadar yürümek zorunda kaldığını söyledi.

        Bu nedenle ailesiyle haftada 1 gün ancak görüşebildiğini anlatan İnmilad, Gazze'de açlık ve ölüm korkusunun hüküm sürdüğüne işaret etti.

        Konya'da yaşadığını dile getiren İnmilad, duygularını şöyle aktardı:

        "Burada takıldım kaldım. Çocuklarımla telefonla görüştüğümde oradaki durumun vahametini bana anlatıyorlar. Ailem açlıkla boğuşuyor. Kızım suyla oruç tuttuğunu söylüyor. 'Ölüm her an her yerde' diyor. Sürekli saldırıların olduğunu anlatıyorlar. Güvenli bir yerleri yok. Onları çok özlüyorum. Sahurda sadece su içip yattıklarını, iftarı da bulabilirlerse az bir yemek ile açtıklarını söylüyorlar. Yakacak odun dahi bulamıyorlar, içecek su bulmaları çok zor. Kızım, çok yorulduğunu her an ölüm korkusuyla açlıkla mücadele ettiğini anlatıyor."

        İnmilad, tüm varlıklarının İsrail'in saldırılarında yerle bir olduğunu, günlerinin haftada bir gün görüntülü görüştüğü ailesinin yaşamından endişe ederek geçtiğini vurguladı.

        Sınır hattındaki yüksek bir bölgede internet çektiğini ve ailesinin oraya giderek kendisiyle iletişim kurduğunu vurgulayan İnmilad, "Çocuklarım ölümle karşı karşıya. Ya İsrail saldırısında ya da açlıktan ölecekler. Tek isteğim onları oradan çıkarıp güvenli bir bölgeye yerleştirmek. Onlara kavuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Karapınar'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı
        Karapınar'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı
        Yunak ilçesine kar yağdı
        Yunak ilçesine kar yağdı
        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı; ancak parçalarının bir...
        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı; ancak parçalarının bir...
        Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
        Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
        Karapınar'da 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı
        Karapınar'da 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa