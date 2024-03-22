Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı; ancak parçalarının bir kısmına ulaştı

KONYA'da aile şirketine ait kamyonun çalınıp Adana’ya götürülmesi üzerine iz süren Mustafa Sarıbaş (36), güzergahtaki 40 güvenlik kamerasını izleyip, aracın yerini belirledi. Polisin yaptığı baskında kamyonun bir iş yerinde parçalanıp, büyük bir kısmının satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ferdi Şensoy (35), tutuklandı.

Buğday alım satımı yapan Mustafa Sarıbaş'ın ağabeyi Abdullah Sarıbaş, 13 Mart günü, 42 ADZ 571 plakalı kamyonlarını Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki buğday pazarına park etti. Mustafa Sarıbaş da 2 gün sonra aynı yere gittiğinde park halindeki kamyonun yerinde olmadığını gördü. Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi. O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede kamyonun Adana'ya götürüldüğü saptandı.

KAMYONUNU BULMAK İÇİN İZ SÜRDÜ Mustafa Sarıbaş da beraberindeki arkadaşlarıyla Adana'ya gitti. Sarıbaş, kamyonun en son görüldüğü noktadan başlayıp güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 40 kamera kaydı izleyen Sarıbaş, kamyonun en son Seyhan ilçesindeki bir sanayi sitesine giriş yaptığını saptadı. Ardından da sanayideki sokakları tek tek gezip, araştırdı. Bir tamirci dükkanının önünde kamyonunun kasasını gören Mustafa Sarıbaş, polise haber verdi. Polislin tamirci dükkanına yaptığı baskında kamyonun motor kısmı ile bazı parçaları bulundu. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamyonun yaklaşık 4 saat içinde vinç yardımıyla parçalara ayrıldığı ve bazı parçalarının da satıldığını saptadı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Ferdi Şensoy, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edilen Şensoy, tutuklandı.