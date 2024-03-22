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        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı; ancak parçalarının bir kısmına ulaştı

        KONYA'da aile şirketine ait kamyonun çalınıp Adana'ya götürülmesi üzerine iz süren Mustafa Sarıbaş (36), güzergahtaki 40 güvenlik kamerasını izleyip, aracın yerini belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:55
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        Çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı; ancak parçalarının bir kısmına ulaştı
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        KONYA'da aile şirketine ait kamyonun çalınıp Adana’ya götürülmesi üzerine iz süren Mustafa Sarıbaş (36), güzergahtaki 40 güvenlik kamerasını izleyip, aracın yerini belirledi. Polisin yaptığı baskında kamyonun bir iş yerinde parçalanıp, büyük bir kısmının satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ferdi Şensoy (35), tutuklandı.

        Buğday alım satımı yapan Mustafa Sarıbaş'ın ağabeyi Abdullah Sarıbaş, 13 Mart günü, 42 ADZ 571 plakalı kamyonlarını Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki buğday pazarına park etti. Mustafa Sarıbaş da 2 gün sonra aynı yere gittiğinde park halindeki kamyonun yerinde olmadığını gördü. Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi. O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede kamyonun Adana'ya götürüldüğü saptandı.

        KAMYONUNU BULMAK İÇİN İZ SÜRDÜ

        Mustafa Sarıbaş da beraberindeki arkadaşlarıyla Adana'ya gitti. Sarıbaş, kamyonun en son görüldüğü noktadan başlayıp güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 40 kamera kaydı izleyen Sarıbaş, kamyonun en son Seyhan ilçesindeki bir sanayi sitesine giriş yaptığını saptadı. Ardından da sanayideki sokakları tek tek gezip, araştırdı. Bir tamirci dükkanının önünde kamyonunun kasasını gören Mustafa Sarıbaş, polise haber verdi. Polislin tamirci dükkanına yaptığı baskında kamyonun motor kısmı ile bazı parçaları bulundu. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamyonun yaklaşık 4 saat içinde vinç yardımıyla parçalara ayrıldığı ve bazı parçalarının da satıldığını saptadı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Ferdi Şensoy, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edilen Şensoy, tutuklandı.

        Polis, aracın parçalanmasına yardımcı olan ile parçaların satıldığı kişileri tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

        'KAMYONUN YARISI VAR, DİĞER YARISI YOK'

        Yaşanan süreci anlatan Mustafa Sarıbaş, şöyle konuştu:

        "Aracımızı buğday pazarının orada bulunan Ticaret Borsası’nın önüne park ettik. Cuma günü aracımızla işimiz olunca tekrar geldik ki, yerinde yok. Sağa sola baktık acaba eş, dost götürdü mü diye? Aradık ancak bulamadık ve polis ekiplerine bildirdik. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada araç, park ettiğimiz gün gece saatlerinde çalınıyor ve Adana'ya götürülüyor. Biz bunu duyduktan sonra Adana'ya doğru hareket ettik. Oraya gittiğimizde en son görülen noktadan başlayıp, gidiş güzergahlarındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledik. Kamera kayıtlarını incelememiz sonucu kamyonun sanayi sitesine giriş yaptığını bulduk. Sanayide gezerken tesadüfen, kamyonun kasasını gördük. Kasasını gördükten sonra bizim olduğumuza kanaat getirdik ve iş yerine gittik. Ama aracın kendisi yoktu, kasa kısmı vardı. Polis ekiplerine haber verdik. Polis ekiplerinin yaptığı sorgudan sonra aracın kasasını araçtan ayırdıklarını ve aracı parçaladıklarını öğrendik. Bizim bulduğumuz parçalar kamyonun kasası, motor bölümü, tekerlekler; bulunamayan parçalar ise kamyonun yürüyen parçaları. Kamyonun kabinin şasesi, dingilleri yok. Kamyonun yarısı var, yarısı yok. Kaç saat kamera kaydı izledim bilmiyorum; ama en az 40 tane kamera kaydı izledik.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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