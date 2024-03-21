Konya'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan avukat Aydın Ceylan (37), bacaklarından yaralandı.
KONYA’nın Akşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan avukat Aydın Ceylan (37), bacaklarından yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan saldırgan ve olaya karıştığı öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı. Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek Aydın Ceylan’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelen Ceylan ile konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi.
Aydın Ceylan’ın ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği bildirilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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