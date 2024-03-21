Konya'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

KONYA’nın Akşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan avukat Aydın Ceylan (37), bacaklarından yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan saldırgan ve olaya karıştığı öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü.