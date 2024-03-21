Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, küresel iklim değişikliği nedeniyle kış yağışlarının azalması nedeniyle flamingoların önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde yer yer kıyıdan 100 metre içerilere kadar su çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, küresel iklim değişikliği nedeniyle kış yağışlarının azalması nedeniyle flamingoların önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde yer yer kıyıdan 100 metre içerilere kadar su çekildi.

        Kış yağışlarının azalması, su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Kulu ilçesinde, flamingolarla birlikte yüzlerce göçmen kuşa da ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde suyun çekildiği gözlendi.

        Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini geçiren flamingoların beslenmesi için hayati önem taşıyan gölün, her geçen gün küçülmesi doğaseverleri de endişelendiriyor.

        - "Ciddi manada çok çekilme var"

        Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, kuraklığın göle yansımalarının üzücü olduğunu söyledi.

        Gölün, geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını, üremelerine de uygun ortam sunduğunu belirten Uludağ, 6-7 yıldır su miktarının azlığı nedeniyle çoğu çeşidin artık görülmediğini dile getirdi.

        Flamingoların, göle gelen en önemli türlerden olduğunu anlatan Uludağ, "Flamingolarımız bu sene de geldi ama su miktarımız yeterli düzeyde değil. Bunun en önemli nedeni küresel ısınma. Maalesef iklimlerimiz çok değişti. Bu sene biraz yağmur yağdı ama hiç kar yağmadı. Eski kışlarımız ve yağışlarımız yok. Bu nedenle gölü besleyen dereler kurudu. Dereler olmayınca gölümüzdeki su da çekildi. Ciddi manada çok çekilme var." ifadesini kullandı.

        - Arıtma tesisi flamingolar ve göl için can suyu oldu

        İlçedeki atık su arıtma tesisinden aktarılan suyla gölün tamamen kurumasının önüne geçildiğine dikkati çeken Uludağ, şunları kaydetti:

        "Arıtma tesisinden çıkan suyu direkt göle veriyoruz. Bu su gerçekten flamingolar ve gölümüz için bir can suyu oldu. Su, yaz kış sürekli aynı debide göle akıyor. Ama dışardan ek su gelmediği için sadece suyun aktığı alanda küçük bir su birikintisi oluşturuyor. O birikintide de flamingolarımıza besin kaynağı sağlıyor. Bu yüzden kuşlarımız için bu su çok önemli."

        - "Flamingolar için çok önemli bir su ve besin kaynağı"

        Uludağ, plankton ve artemia salina gibi küçük omurgasızların, gölün özel yapısından dolayı hızla çoğalabilmesinin flamingolar için zengin bir besin kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

        Besin varlığı açısından zengin olan Düden Gölü'nün flamingolar açısından önemine değinen Uludağ, şöyle konuştu:

        "Flamingolar hayatlarını idame ettirebilmek için bu besin kaynağından ciddi manada faydalanıyor. Tuz Gölü'nün kenarında, insanlardan uzak bölgelerde kuluçkaya yatıyorlar. Tuz Gölü'yle Düden Gölü'nün arası 3-4 kilometre. Kuşlar geliyor, burada besin ihtiyacını karşılayıp, Tuz Gölü'nde de ürüyorlar. Suyunun özelliğinden kaynaklı flamingoların çok sevdiği bir ortam. Flamingolar için çok önemli bir su ve besin kaynağı. O yüzden bu kaynağın kurumaması çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da partililerle bir araya geldi:
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da partililerle bir araya geldi:
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım
        Beyşehir'de ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Beyşehir'de ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçiril...
        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçiril...
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da konuştu: