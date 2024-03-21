Otomobilin, otobüs durağına daldığı kazada sürücünün eşi de öldü
KONYA'da, otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı.
KONYA'da, otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 5’e çıktı. Kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın'ın (39) eşi Bahriye Taşkın da (43) kurtarılamadı.
Kaza, salı günü saat 09.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çumra ilçesinden Konya'ya gelen, epilepsi hastası olduğu için ehliyeti olmadığı belirtilen Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği 42 J 2873 plakalı otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenlerden Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül (33) kaza yerinde, Nergiz Gül (48) ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın, eşi Bahriye Taşkın, kızı Ümmühan Taşkın (16) ve duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Konya Numune Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan kalp hastası Bahriye Taşkın da bugün yaşamını yitirdi. Epilepsi krizi geçirip aracın kontrolünü yitirerek kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Bekir Taşkın ile Türkan Gül ve Sibel Özgürlü'nün yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ümmühan Taşkın’ın ise taburcu olduğu belirtildi.
Soruşturmanın, görevlendirilen 2 savcı ve 1 başsavcı vekili tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
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