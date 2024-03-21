Otomobilin, otobüs durağına daldığı kazada sürücünün eşi de öldü

KONYA'da, otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 5’e çıktı. Kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın'ın (39) eşi Bahriye Taşkın da (43) kurtarılamadı.

Kaza, salı günü saat 09.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çumra ilçesinden Konya'ya gelen, epilepsi hastası olduğu için ehliyeti olmadığı belirtilen Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği 42 J 2873 plakalı otomobil, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenlerden Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül (33) kaza yerinde, Nergiz Gül (48) ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın, eşi Bahriye Taşkın, kızı Ümmühan Taşkın (16) ve duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.